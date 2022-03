Spenden für die Ukraine

Seit fast zwei Wochen hat sich die Ukraine in ein Kriegsgebiet verwandelt. Nach dem Einmarsch Russlands wird vielerorts massiv gekämpft, die Zivilbevölkerung ist auf der Flucht. In Österreich und auch im Bezirk Bruck hat unmittelbar nach Kriegsbeginn eine Welle der Solidarität eingesetzt.

So wurden allerorts Sachspenden, vor allem in Form von Lebensmitteln gesammelt. Enorme Einsatzbereitschaft zeigten unter anderem die Firmlinge der Pfarre Himberg. Unter der Leitung der Himbergerin Sophia Kokeisl konnten in der vergangenen Woche im Barbaraheim zahlreiche Lebensmittel sowie einiges an Kleidung gesammelt werden. Etwa 15.000 Liter Ladevolumen nahmen die Spenden am Ende ein.

„Die Produkte wurden anschließend nach Guntramsdorf in die Druckfabrik gebracht. Die Besitzerin der dortigen Möbelfirma Holzzone, Nataliya Livak, ist Ukrainerin und sammelt im großen Stil für Geflüchtete“, erzählt Sophia Kokeisl. Durch die Zusammenarbeit und die Expertise Livaks werde gewährleistet, dass die Spenden auch dort ankommen wo sie ehestens gebraucht werden.

„Der Grundgedanke der Sammelaktion der Firmlinge war es, den Leuten eine leichte Möglichkeit zu bieten, Hilfe zu leisten“, so Kokeisl. Eine weitere Hilfsaktion wurde seitens der Volkspartei Himberg, Velm und Pellendorf gestartet.

Unterstützt wurden die Vertreterinnen und Vertreter der Volkspartei von Ursula Stötzl, welche im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Himberg hilft“ zwei Autos voller Waren beisteuern konnte. Weiters lieferten die umliegenden Gemeinden Zwölfaxing, Ebergassing, Maria Lanzendorf und Lanzendorf große Mengen an diversen Gütern wie Babynahrung, Windeln oder Toilettenpapier.

„Die Spendenbereitschaft war wirklich überwältigend“, konstatiert der Initiator und Himberger Gemeinderat Markus Ernst. Überregionale Hilfe kam seitens zweier Wiener Firmen, der WERBA-Chem GmbH und Spedition Fuchs GmbH, welche Kartons für den Transport zur Verfügung stellten. „Nach der Sammelaktion werden wir die großzügigen Spenden in den kommenden Tagen verpacken, in vier Sprachen beschriften und am kommenden Freitag an die slowakisch-ukrainische Grenze nach Vyšné Nemecké bringen“, erläutert Markus Ernst den weiteren Verlauf der Initiative.

