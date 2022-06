Weniger Jobsuchende laut AMS-Bilanz

Werbung

Der Abwärtstrend hält weiter an – im Fall der Arbeitslosenzahlen ist das eine erfreuliche Nachricht. So waren mit Ende Mai 1.683 Personen in der Region Schwechat ohne Job. Das bedeutet einen Rückgang im Vergleich zum Monat April um exakt 50 Betroffene, gegenüber dem Mai im Vorjahr sogar ein Minus von 494.

Zusätzlich befanden sich mit Ende des vergangenen Monats 382 Personen in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS), im April waren es noch 397. Besonders erfreulich entwickelt sich laut AMS-Geschäftsstellenleiterin Eva Wienerroither die Situation bei Langzeitarbeitslosen.

So ist die Zahl der Betroffenen, die länger als ein Jahr auf Jobsuche sind, um fast 49 Prozent zurückgegangen. „Wir setzen auf unsere engagierte Vermittlungsarbeit und werden Job- und Unterstützungsangebote weiter forcieren“, sagt die Schwechater AMS-Chefin. Generell zieht Wienerroither eine positive Zwischenbilanz in Bezug auf die Arbeitsaufnahmen in der Region. So konnten seit Jahresbeginn bereits 2.201 freie Stellen besetzt werden – ein Plus von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit Ende Mai waren 880 sofort verfügbare Jobs und 34 offene Lehrstellen beim AMS gemeldet.

1.475 offene Jobs im ganzen Bezirk Bruck

Laut ÖVP-Wirtschaftsbund (WB) stehen jedoch noch mehr freie Arbeitsplätze im gesamten Bezirk Bruck zur Verfügung. Zusätzlich zu den 880 Jobs in der Region Schwechat kommen noch weitere 301 offene Stellen im Brucker Raum. Zu diesen 1.181 Jobs sind laut WB-Stellenmonitor zusätzlich 294 Arbeitsplätze unbesetzt – gesamt sind es also 1.475.

