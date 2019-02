Sich kennen und womöglich auch lieben lernen - das ist das Ziel des Speed-Dating im "Huma Eleven" am 14. Februar, dem Valentinstag. In kurzer Zeit können Singles andere Singles in gemütlicher Atmosphäre kennenlernen.

Es wird zwei Altersgruppen geben: Um 16 Uhr sind Singles zwischen 45 und 58 Jahre dran neue Lieb- oder Bekanntschaften zu finden und um 17 Uhr dann Singles zwischen 30 und 45 Jahren. Anmeldungen sind telefonisch unter 01/767 5672, per Mail an info@huma-eleven.at oder persönlich bei der Kunden-Info noch bis Montag, 11. Februar möglich.

Persönliche Liebesbotschaft gestalten

Eine Valentine’s Box mit persönlicher Handlettering-Botschaft für die bessere Hälfte. | Detailors Studio & Die Handletterei

Bereits diese Woche Freitag und Samstag gibt es für bereits Verliebte die Möglichkeit, persönliche Liebes-Grüße in einem "Do it yourself"-Workshop zu gestalten. Die Teilnehmer erstellen dabei eine "Valentine's Box" mit einem Spruch und einem Liebesbrief. Veranstalter sind „Die Handletterei“ und „Detailors Studio“.

Am 8. Februar findet der Workshop von 15 bis 18 Uhr statt, am 9. Februar von 10 bis 13 Uhr. Auch hier bedarf es einer Anmeldung unter 01/767 5672, per Mail an info@huma-eleven.at oder persönlich an der Kunden-Information. Der Bastelbeitrag beträgt 10 Euro.