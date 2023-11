Himberg: Sepp Puchinger präsentiert Expedition durch Niederösterreich

Exakt 1025 Kilometer hat Sepp Puchinger bei seiner Expedition durch sein Heimatbundesland zurückgelegt. Ob zu Fuß wandernd, mit dem Fahrrad, einem Kanu, per Tourenschi oder auch ein wenig mit dem Camper - der Reisebegeisterte ließ kaum etwas aus. „Ziel war entlang der Grenze Niederösterreichs die Vielfältigkeit und all die Besonderheiten und Schönheiten kennenzulernen sowie zu dokumentieren. Wir wollten aktiv, möglichst langsam und damit intensiv erlebend reisen“, sagt Puchinger.

Von der Semmering Bahn über Pilgerwege zur Eisenstraße, von Berggiganten bis zu wackeligen Steinen, vom Donauradln über Mostviertelgenuss bis zum Charme des Wald- und Weinviertels, vom Geburtsort Österreichs bis zum Radeln am Eisernenen Vorhang bei Hardegg und Znaim reichen die Kontraste. Zudem kommen Feste, spannende Begegnungen und der europäische Gedanke bei Grenztouren nach Tschechien und in die Slowakei.

Von all dem berichtet Sepp Puchinger am Donnerstag, den 9. November um 19.30 im Himberger Barbaraheim. Eindrucksvolle Bilder und Videos, viele Infos sowie Spannung, Storytelling und Wortwitz sind garantiert. Karten können bei den Naturfreunden Himberg unter der Telefonnummer 0664/313 0142 oder per Mail an office@sepp-puchinger.at reserviert werden.