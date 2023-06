Ladendieb am Schwechater Flughafen gefasst

Rumänien, Schweden, Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Großbritannien und Österreich - was nach einer ausgedehnten Europarundreise klingt, dürfte im Fall eines 60-jährigen Rumänen in Wahrheit einem Diebstahl-Hopping entsprechen. Zumindest wird dem Mann vorgeworfen in all diesen Ländern an Flughäfen Ladendiebstähle begangen zu haben.

Gefasst wurde der Verdächtige nun nach einem mutmaßlichen Coup im Duty Free-Bereich des Schwechater Airports. So wurden die Kriminalbeamten des Grenzschutzes im Stadtpolizeikommando Schwechat am 5. Juni gegen Mittag wegen eines Ladendiebstahls gerufen. Der Verdächtige soll teure Parfums und Zigarillos eingesteckt und nicht bezahlt haben. Als Versteck dürfte dem 60-Jährigen eine eigens präparierte Jacke gedient haben.

Der Schaden soll sich bei über 3.000 Euro bewegen. Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der Mann laut Aussendung der Landespolizeidirektion NÖ geständig. Übrigens ebenso wie zu einem weiteren mutmaßlichen Coup am 5. April dieses Jahres am Flughafen Schwechat. Der Rumäne sitzt nun in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft.