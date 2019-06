Am vergangenen Mittwoch verabschiedete der Gemeinderat die Verordnung einer Bausperre in Himberg und den Katastralgemeinden Velm und Pellendorf. Seit Freitag ist die Verordnung auch in Kraft.

Aufgrund der letzten Novellierung der NÖ Bauordnung im Jahr 2017, wo die zulässige Gebäudehöhe eines Gebäudes neu definiert wurde, kommt es auf Liegenschaften mit Bauklasse II vermehrt vor, dass über dem obersten Geschoß zusätzlich etwas hineingerückte Räume (etwa Studios) geschaffen werden, sodass Häuser bis zu 11 Meter hoch sind. „Das Erscheinungsbild dieser Gebäude hebt sich massiv vom bestehenden Siedlungsgebiet ab und führt zu Unmut und Unverständnis in der Bevölkerung“, weiß SP-Bürgermeister Ernst Wendl.

"Höhere Baulichkeit wird sofort zurückgewiesen"

Dem wird nun mit der verordneten Bausperre ein Riegel vorgeschoben. Für die Dauer der Bausperre gilt bei der Neuerrichtung oder Aufstockung eines Gebäudes, dass eine höchstzulässige Gebäudehöhe von sieben Meter mit keinem Punkt des Gebäudes überschritten werden darf. „Sollte eine höhere Baulichkeit während der Gültigkeit der Bausperre zur Genehmigung bei der Baubehörde eingereicht werden, so wird diese sofort zurückgewiesen“, gibt sich Bürgermeister Wendl streng.

In Aufschließungszonen oder bereits gewidmeten großflächigen, noch unbebauten Grundstücken ist auf Dauer der Bausperre die „Bauklasse I“ (Bebauungshöhe bis maximal fünf Meter) vorgesehen.

Vorerst gilt die Bausperre für zwei Jahre. In dieser Zeit soll die Baubehörde neue Bebauungsbestimmungen erarbeiten und den Bebauungsplan überarbeiten. Danach wird die Bausperre wieder aufgehoben.