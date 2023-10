Klederinger Pfarrgemeinde feiert runden Geburtstag ihrer Kirche

Vor 15 Jahren konnte die Klederinger Pfarrgemeinde anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Kirche Kardinal Christoph Schönborn in ihren Reihen begrüßen. Auch zum 90er des Gotteshauses direkt an der Hauptstraße war mit Bischofsvikar Josef Grünwidl, quasi dem Stellvertreter Schönborns, erneut ein hoher Vertreter der Erzdiözese Wien in der kleinen Schwechater Katastralgemeinde zu Gast. Gemeinsam mit Stadtpfarrer Werner Pirkner zelebrierte Grünwidl die Festmesse und feierte mit der Pfarrgemeinde anschließend bei der Feuerwehr weiter.

Dass es überhaupt zu diesem Jubiläumsfest kommen konnte, ist historisch gesehen etwa 30 „großerherzigen Stiftern“, wie es im Geschichtsrückblick der Klederinger Pfarre heißt, zu verdanken. Um 1900 war zwar im damals noch eigenständigen Ort eine Kapelle errichtet worden, doch der Wunsch nach einer eigenen Kirche war groß. Es sollte allerdings bis in die 1930er-Jahre dauern, bis eine Gruppe um Bürgermeister Josef Frühwirth dieses Ziel tatsächlich zur Umsetzung bringen konnte.

Bischofsvikar Josef Gründwidl und Stadtpfarrer Werner Pirkner mit Diakon Karl Wodak, Roswitha Sprinzl. Foto: Werner Pillwein

Schlussendlich konnten die 25.000 Schillinge für den Bau zusammengekratzt werden, wohlgemerkt in Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Mit der Errichtung beauftragt wurde der Klederinger Baumeister Karl Kruckenfellner, die Grundsteinlegung für die spätere „Christkönigkirche“ fand am 6. August 1933 statt. Die bestehende Kapelle wurde in als Vorraum in das Kirchengebäude miteinbezogen, ebenso die Statue des heiligen Johannes von Nepomuk.

Nach nur elfwöchiger Bauzeit konnte das Gotteshaus eingeweiht werden - und das mit hoher geistlicher Unterstützung, hatte doch der damalige Kardinal Theodor Innitzer die Einweihung persönlich vorgenommen. In weiterer Folge wurde die 1950 an der Südseite ein Pfarrheim angebaut, 1992 kam es zur letzten große Sanierung der Kirche, bei der unter anderem eine feuerfest Decke eingezogen wurde. Die Mitglieder der örtlichen Feuerwehr und der Pfarrgemeinde wendeten dafür mehr als 850 Arbeitstunden auf.