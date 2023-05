Schwechater Gemeinderat forciert Tempo 30 im Stadtgebiet

„Bereits jetzt sind fast alle Gemeindestraße ein 30er. Mit ein paar Ausnahmen wie der Römerstraße oder der Neukettenhoferstraße“, hält Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) im NÖN-Gespräch fest. Letztlich laufen die Überlegungen der im Gemeinderat vertretenen Parteien - mit Ausnahme der FPÖ - in jene Richtung, niedrige Tempolimits möglichst großflächig auszurollen. Oder zumindest dort zu verordnen, wo es Sinn macht, wie es ÖVP-Stadtrat Anton Imre formuliert. Während Straßen in Gemeindeverwaltung im direkten Einflussbereich einer Kommune stehen, verhält es sich bei Landes- oder Bundesstraße anders.

Dabei handelt es sich vor allem auf die stark frequentierten Durchzugsstraßen wie der Himbergerstraße, der Bruck-Hainburgerstraße, der Wiener Straße oder auch der Mannswörther Straße. Will eine Gemeinde wie Schwechat innerhalb ihrer Stadtgrenzen einen 30er auf einer Landes- oder Bundesstraße, so braucht es dafür das OK eines amtlichen Sachverständigen des Landes. „Das ist in der Straßenverkehrsordnung so festgehalten“, erklärt Baier. Doch zu einer derartigen Genehmigung kommt es kaum. Aus diesem Grund sprang der Schwechater Gemeinderat mehrheitlich auf den Forderungszug des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf.

Ursprüngliche Initiative kommt vom VCÖ

Der VCÖ hat nämlich eine Initiative mit dem Titel „Gemeinden und Städte für Tempo 30“ gestartet, die allen voran einen „neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen“ einfordert. Mit diesem soll es Gemeinden vereinfacht werden, „Tempo 30 als verkehrlich, sozial, ökologisch und stadtplanerisch angemessene Höchstgeschwindigkeit überall dort umzusetzen, wo es für sinnvoll erachtet wird“. Beisatz: „Auch auf Straßenzügen im Hauptverkehrsstraßennetz sowie aus Landesstraßen innerorts.“ Gemeinden können per Unterstützungserklärungen dieser Forderung mehr Gewicht geben.

In Schwechat ist man einen Schritt weiter gegangen, wie Stadtchefin Baier betont. So wurde von der SPÖ im Gemeinderat eine Resolution mit dem gleichen Titel wie die VCÖ-Initiative eingebracht, die mehrheitlich angenommen wurde. Dadurch soll die Forderung nach Vereinfachungen für Tempo 30 zusätzlich unterstrichen werden. Die Resolution wird nun an das Klimaministerium von Leonore Gewessler (Grüne) und den auf Landesebene für Verkehrsangelegenheiten zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) weitergeleitet.

Überparteiliche Einigkeit, nur FPÖ schert aus

Neben den Sozialdemokraten stimmten auch die Grünen, NEOS und die Liste „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS) mit. Die ÖVP ist zwar voll auf Linie und trägt die Resolution inhaltlich mit, enthielt sich aber, da man den Resolutionstext erst wenige Minuten vor Sitzung erhalten habe. SPÖ-Klubsprecherin Susanne Fälbl-Holzapfel verwies diesbezüglich darauf, dass es sich um den gleichen Text wie jener des VCÖ handle. Und dieser sei im Rahmen des Verkehrsgipfels vor wenigen Tagen durchbesprochen worden. Die ÖVP blieb dennoch bei ihrem Abstimmungsverhalten.

Massive Kritik gab es derweil von der FPÖ, die als einzige Partei gegen die Resolution stimmte. Stadtrat Wolfgang Zistler sprach von einer „Unsinnigkeit“ und die SPÖ wolle „den Schwechatern das Autofahren vermiesen“. Das spiele man nicht mit. Diese Haltung sorgen bei den übrigen Parteien allerdings eher für ein müdes Lächeln. Grünen-Stadtrat Simon Jahn sprach hingegen im Hinblick auf die VCÖ-Initiative von einem „wichtigen Schritt“ und einem „Meilenstein, wenn Gemeinden mehr Handlungsspielraum“ bekämen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.