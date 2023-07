Himberger Apotheke erweitert Angebot mit Warenautomaten

Eine Erkältung bahnt sich an, der Magen schmerzt oder die Augen brennen. Bei all diesen Beschwerden kann eine gut sortierte Hausapotheke normalerweise schnell zu einer Lösung oder jedenfalls einer Linderung führen. Was aber, wenn dann doch gerade die Augentropfen fehlen, es Samstagabend ist und keine Apotheke geöffnet hat? Genau diesem Problem hat sich die St. Georgs Apotheke nun angenommen, indem sie einen Warenautomat zur Verfügung stellt.

In unmittelbarer Nähe der Apotheke am Hauptplatz können fortan 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche rezeptfreie Medikamente, Arzneimittel und Hygieneartikel erworben werden. „Wir bieten etwa 60 Produkte an. Darunter finden sich Artikel für die Erste Hilfe, Medikamente gegen Schmerzen, Erkältung, Augentropfen, Gelsen- und Sonnenschutzmittel oder auch Kondome“, erklärt Gertrude Meixner, Inhaberin der St. Georgs Apotheke.

Man wolle der Bevölkerung im Bedarfsfall dadurch Weg und Zeit sparen. „Ich freue mich sehr, dass so eine wichtige Infrastruktur, die rund um die Uhr zur Verfügung steht, den Komfort für unsere Bevölkerung weiter steigt“, sagt der Himberger Bürgermeister, Ernst Wendl (SPÖ).