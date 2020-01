Anlässlich des 900-Jahr-Jubiläums lud die Gemeinde Moosbrunn zum Festakt in den Festsaal ein. Zahlreiche Zuseher kamen zu der Veranstaltung und so war der Saal auch restlos besetzt. Auch prominente Gäste durften begrüßt werden wie etwa Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Landtagsabgeordneter Gerhard Schrödinger, Bezirkshauptmann Peter Suchanek und der frisch angelobte Finanzminister Gernot Blümel.

Mit musikalischer Begleitung des Musik- und Gesangvereins begrüßte der Moosbrunner VP-Bürgermeister Paul Frühling die zahlreich erschienenen Besucher: "Am 7. Jänner 1120, also genau heute vor 900 Jahren, wurde unsere Gemeinde das erste Mal urkundlich erwähnt und das ist ein Grund zu feiern." Auch die Kinder der Volksschule Moosbrunn leisteten ihren Beitrag zu dieser Feierlichkeit mittels Gedichten und verschiedenen Tanzeinlagen ganz unter dem Motto "Moosbrunn liegt uns am Herzen."

Schrödinger gratulierte allen Moosbrunner zu dem 900-jährigen Jubiläum ihrer Gemeinde: "Es ist mir eine große Ehre euch allen zu 900 Jahren Moosbrunn zu gratulieren."

Gegen Ende hielt Ehrengast Wolfgang Sobotka seine Festrede und wünschte allen Einwohnern alles Gute: "Hier spürt man, dass die Dorfgemeinschaft lebt, hier kann man sich auf den Nachbarn verlassen."