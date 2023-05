Rockiges Feuerwerk im Eisenbahnmuseum Schwechat

„Rock am Zug“ war das große Herzensprojekt von Simon Jahn zum 25er seiner Band Naca7. Auch Schwechats Eisenbahnmuseumsleiter Mario Zelsacher war Feuer und Flamme für die Idee, nach drei Jahren Pause wieder ein Band-Festival auf dem Areal gleich hinter dem Bahnhof Schwechat zu organisieren. Seit 25 Jahren spielt die Schwechater Heavy Metal Band, bestehend aus Christian „Hoochi“ Hochmuth (Gitarre), Christoph „Joe“ Schnell (Bass), Marti „Schützi“ Wagner (Schlagzeug) und Simon Jahn (Gesang) bereits auf.

Frontsänger Jahn, politisch als Stadtrat der Grünen aktiv, bedankte sich bei den treuen Fans am Fest und meinte sehr emotional: „Unsere Passion für die Musik wird nicht enden“. Zur Unterstreichung seiner Worte spielte „Naca7“ den Song „Our Passion“. Der Bandname bezieht sich übrigens auf die medizinische Einstufung Naca Score Stufe 7 welche eine tödliche Verletzung oder Erkrankung ohne Reanimation bezeichnet. Trotz dieses Namens brachten die vier kerngesunden Musiker eine starke Performance auf die Bühne.

„Mitch“ feierte Einstand mit viel Applaus

Doch „Rock am Zug“ hatte nicht nur ein Jubiläum zu bieten, sondern auch eine Premiere. Denn viele Freunde von Martin Edelmann warteten auf den allerersten Auftritt der neuen Formation „Mitch“. Der Rannersdorfer ist im Brotberuf Producer bei Ö3 und als Gründungsmitglied des Schwechater Musikerstammtisches (SMS) aus mehreren Bandformationen wie Supertoaster, Sapperlot oder den Kellerbergbuam bekannt. Mit musicalgeschulter Stimme ließ Jessica Bilek, unterstützt von ihren männlichen Kollegen Martin und Thomas Edelmann, Piottr Veits sowie Christian Rupp, die 1990er-Jahre musikalisch wieder aufleben. Und das Publikum liebte es.

Generell war das Festival ein Treffpunkt der großen Musikszene der Braustadt. Die Schwechater Youngsters „Liquid Air“ mit Merlin Waldhör, Sebastian Waldeck, Simon Helscher und Constantin Seyer machten den Anfang mit Alternativ Rock, darauf heizte die junge Wiener Neustädter Band Ray.s die Stimmung am langsam gut gefüllten Areal des Museums an. Jede Band hatte einen fulminanten Auftritt und wurde während des ersten Songs standesgemäß per Zug aus der Museumshalle aufs Open-Air Gelände geführt.

