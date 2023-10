„VoltaRock“ spielte in der Schwechater Felmayer-Scheune groß auf

Mit knapp 200 Besuchern war die Felmayer-Scheune in Schwechat zum Bersten gefüllt. Dafür verantwortlich zeigte sich am Samstagabend (28. Oktober) die Band „VoltaRock“ um Frontsängerin Petra Rathmair. Die Mannersdorferin sowie ihre Bandkollegen um Gerhard Wytek aus Rannersdorf geigten mit Hits wie Nutbush City Limits, Proud Mary oder Lenny Kravitz „Are you gonna go my way“ ordentlich auf. Zwischendurch spielten sie auch ruhigere Nummern, wie Pinks „Dear Mr. President“ oder Tracy Chapmans „Fast Car“ an und brachten das Publikum zum Tanzen und Mitsingen.

Frontsängerin Petra Rathmair in ihrem Element. Foto: Petra Rathmair

„Wir hatten bereits im April 2022 einen Auftritt in der Felmayer-Scheune, die Location eignet sich bestens für Rockkonzerte“, hält Rathmair fest. Auch Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) war im Publikum zu sehen, was die Band sehr freute. „Es war uns eine Ehre hier in Schwechat in dieser tollen Location zu gastieren. Das Publikum war fantastisch“, jubelt die VoltaRock-Frontsängerin. Sie fühle sich belohnt für das „viele Proben, den anstrengende Auf- und Abbau der Technik und die Müdigkeit am nächsten Tag.“

Zudem bedankte sich Rathmair auch bei Max Rott von „Mardersounds“ für die „geile Tontechnik“. Ein Dankeschön hatte sich auch Ines Greimel verdient, die als Gastsängerin auf der Bühne gestanden hat. „Danke liebe Ines für deinen fulminanten Gastauftritt, es war der Hammer“, so die „VoltaRock“-Frontfrau. Greimel begeisterte das Publikum mit dem Alanis Morrisette-Hit „You oughta know“. Zu Jubelrufen kam es, als die beiden Sängerinnen gemeinsam den ACDC-Hit „You shook me all night long“ performten.