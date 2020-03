Mit vier neuen Gemeinderätinnen, vier neuen Gemeinderäten, einem neuen Vize-Bürgermeister, sechs Ausschüssen, dem Prüfungsausschuss und dem wiedergewählten Gemeindepräsidenten Peter Wolf geht Maria Lanzendorf in die politische Zukunft. Die konstituierende Sitzung vom Mittwochabend brachte keine wirklichen Überraschungen, da sämtliche Wahlvorschläge und Bestellungen für die Ausschüsse mit deutlichen Mehrheiten vom Rat angenommen worden sind.

Bei der Bestätigungswahl von Bürgermeister Peter Wolf und der Neuwahl seines Vize Christoph Lampert liess die Opposition ein bisschen die Muskeln spielen. Von den 21 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten stimmten 14 für die von Rot-Grün vorgeschlagenen Personen und 7 Stimmen – es dürften jene der ÖVP (5) und der FPÖ (2) gewesen sein – entfielen jeweils auf eine andere Person.

"Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir in großer Gemeinsamkeit das Beste für Maria Lanzendorf erreichen können. Ich appelliere an euch alle, dass wir im Gemeinderat mit hoher Sachlichkeit arbeiten und bei Diskussionen die Emotionen in Zaum halten. So dass Maria Lanzendorf einen Gemeinderat hat, den es auch verdient“, richtete der alte und neue Bürgermeister Peter Wolf einige Worte an den Rat. „Zudem freue ich mich darüber, dass unser Gemeinderat gleich mehrere junge Mitglieder dazu bekommen hat.“

Mit Monika Lodner (SPÖ), Katharina Riha (Grüne), Nicole Kramreither (ÖVP), Cornelia Roth (FPÖ), Robert Rohrhan (SPÖ), Erwin Bräuer (Grüne), Christian Kramreither (ÖVP) und Fabian Machan (ÖVP) sind bei der Wahl vom 26 Jänner acht neue Mitglieder in den Gemeinderat gewählt worden.

Das sind die 21 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von Maria Lanzendorf:

Bürgermeister: Peter Wolf (SPÖ) – Vize-Bürgermeister: Christoph Lampert (Grüne/) – SPÖ: Monika Lodner, Michael Lippl, Christian Schuster, Thomas Cech, Gerlinde Vitecek, Helmut Tobes, Robert Rohrhan, Christian Kogl. – Grüne: Claudia Steindl, Katharina Riha, Erwin Bräuer. – ÖVP: Nicole Kramreither, Gerald Hopp, Fabian Machan, Ewald Angetter, Christian Kramreither. – FPÖ: Hermann Raidl, Cornelia Roth. – Ohne Fraktionszugehörigkeit: Dagmar Madl.

Das sind die sechs Ausschüsse:

Finanzausschuss: Nicole Kramreither (Obfrau/ÖVP), Thomas Cech, Robert Rohrhan, Christian Schuster, Katharina Riha. – Kultur- und Generationenausschuss: Gerald Hopp (Obmann/ÖVP), Ewald Angetter, Gerlinde Vitecek, Helmut Tobes, Monika Lodner, Claudia Steindl. – Sozialausschuss: Christian Schuster (Obmann/SPÖ), Thomas Cech, Helmut Tobes, Nicole Kramreither, Katharina Riha, Hermann Raidl. – Kindergarten-, Schulen- und Sportausschuss: Monika Lodner (Obfrau/SPÖ), Thomas Cech, Helmut Tobes, Christian Kramreither, Nicole Kramreither, Erwin Bräuer. – Bau-, Feuerwehr- und Infrastrukturausschuss: Michael Lippl (Obmann/SPÖ), Robert Rohrhan, Christian Kogl, Fabian Machan, Christian Kramreither, Claudia Steindl. – Umwelt-, Verkehr- und Dorfentwicklungsausschuss: Christoph Lampert (Obmann/Grüne), Geerlinde Vitecek, Christian Kogl, Michael Lippl, Fabian Machan, Ewald Angetter. – Prüfungsausschuss: Hermann Raidl (Obmann/FPÖ), Ewald Angetter, Erwin Bräuer, Thomas Cech, Helmut Tobes.