Rote Kampfansage bei Schwechater Fackelzug

Heftige Kritik an der (Bundes-)ÖVP, den Reichen und den Wirtschaftskonzernen hagelte es am Samstagabend vor dem Rathaus. Die Stadt-SPÖ hatte zu ihrem traditionsreichen Fackelzug im Vorfeld des „Tag der Arbeit“ geladen und konnte sich über durchaus großes Interesse freuen.

Als Hauptrednerin begrüßte Parteichef David Stockinger die junge Nationalratsabgeordnete Julia Herr und stellte einleitend fest: „Julia Herr ist bekannt für ihre scharfen Worte und die braucht es jetzt auch.“ Doch auch Stockinger sparte in seiner Rede nicht mit Kritik an der Regierung, insbesondere der ÖVP, oder den Wirtschaftsbossen. Zudem hielt er fest: „Ich wurde schon oft gefragt, ob ein Fackelzug überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich sage Ja, er ist zeitgemäßer denn je.“

Applaus für Gastrednerin Julia Herr

So müsse man gerade jetzt gegen Verschlechterungen der Sozialstandards oder die Profitgier einiger weniger aufstehen und für eine Gesellschaft kämpfen, die „ein Leben für alle ermöglicht“. Gastrednerin Julia Herr sah das ähnlich und polterte: „So schamlos wie die (die Konzernbosse, Anm.) sind, so radikal müssen wir sein.“ So forderte sie unter anderem eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. „Wenn wir als Sozialdemokratie zögern, passiert sozialer Fortschritt nie“, glaubt Herr. Der Applaus war ihr sicher.

Ebenso jener für Stockinger und Bürgermeisterin Karin Baier. Sie zeigte sich weniger angriffig, um am Ende doch ein Zeichen zu setzen: Baier zeigte ein T-Shirt mit „Rotes Gsindl“ – bezugnehmend auf einen Sager, den Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer SMS 2016 getätigt hatte.

