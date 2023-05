Jugendstadtrat Marco Luksch wird SPÖ-Chef in Schwechat

Die Tradition des Fackelzugs der SPÖ am Vorabend des 1. Mai geht zunehmend zurück – anders in Schwechat: „Wir sind stolz, diese Tradition fortzuführen“, untermauerte Bürgermeisterin Karin Baier in ihrer Rede. Stolz war sie an diesem Abend jedoch in mehrfacher Hinsicht. Allen voran darüber, dass im Stadtparteivorstand am Donnerstag richtungsweisende Entscheidungen getroffen wurden. In beiden Fällen ging es um das Erbe von Ex-Parteichef David Stockinger, der am Ostermontag infolge aufgetauchter Fotos in Sowjet-Uniform all seine politischen Funktionen zurückgelegt hatte. Den freigewordenen Sitz im Gemeinderat besetzt die SPÖ mit Miriam Haschka.

Deutlich mehr Tragweite hatte allerdings die zweite Entscheidung des roten Vorstandsgremiums. Denn Jugendstadtrat Marco Luksch wurde mit großer Mehrheit zum Parteivorsitzenden designiert. Offiziell gewählt werden soll der 31-Jährige im Zuge einer Delegiertenversammlung am 17. Mai. „Es ist mir eine Ehre und eine große Verantwortung. Es wird natürlich mehr Aufwand sein als meine bisherige Funktion als Vorsitzender der Sektion 2, aber ich bin einfach ein sehr politischer Mensch“, freut sich Luksch im NÖN-Gespräch auf die neue Herausforderung.

Vorschusslorbeeren von der roten Klubchefin

Vorschusslorbeeren erhält der Schwechater jedenfalls von Klubsprecherin Susanne Fälbl-Holzapfel. „Ich schätze seine soziale Kompetenz und seine Arbeit, wie zum Beispiel die Wiederbelebung des Jugendhauses“, unterstrich sie und sicherte Luksch die volle Unterstützung des roten Gemeinderatsklubs zu. Bürgermeisterin Karin Baier ist ebenfalls voll des Lobes und streicht Luksch‘ enormes Engagement hervor: „Nach dem Erfolg der ersten gemeinsamen Veranstaltung (der Fackelzug, Anm.) wird das auf jeden Fall funktionieren.“ Die Zusammenarbeit laufe gut.

Einig sind sich Baier und Luksch auch in Bezug auf die Tradition des Fackelzugs. Denn auch der künftige Parteichef hält große Stücke auf die Wurzeln der SPÖ aus der Arbeiterbewegung. Als Gastredner standen heuer übrigens die niederösterreichische Vorsitzende der Sozialistischen Jugend (SJ) Amelie Muthsam und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander auf der Bühne.

