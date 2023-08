Schwadorf: Helmut Geiger als SPÖ-Gemeinderat angelobt

„Helmut Geiger bringt viel Lebenserfahrung aus seinem Beruf am Flughafen Wien aber auch durch seine vielen Freundschaften in seine neue Funktion mit, von der wir sicherlich viel profitieren werden“, streut Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) seinem Parteifreund und Neo-Gemeinderat Rosen. Helmut Geiger wurde vom Ortschef kürzlich offiziell als Mandatar angelobt. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Ortsumfahrung der B10, für die er sich weiter einsetzen will.

Notwendig wurde die Neubesetzung durch den Rücktritt von Tanja Paradeiser. Die junge Schwadorferin vertrat seit 2020 die SPÖ im Gemeinderat und legt ihr Mandant nun aus persönlichen Gründen zurück. „Wir danken Ihr für Ihren Einsatz und wünschen Helmut Geiger für seine neue, verantwortungsvolle Funktion viel Erfolg und Freude“, hält Bürgermeister Maschl abschließend fest.