Fix: Postfiliale Fischamend wird geschlossen

Mittlerweile ist die Schließung der Postfiliale Fischamend mit dem OK der Regulierungsbehörde beschlossene Sache. Zuvor mussten die seit mehreren Jahren und wohl auch fortlaufend im roten Bereich liegende Zahlen der Filiale verifiziert werden. Alternativ soll ein nahtloser Wechsel zu einem Postpartner stattfinden, wobei sich bereits verschiedene Unternehmen anbieten. Wann es dazu kommt, ist noch unklar. Auch Namen wolle man seitens der Post erst bei Vertragsabschluss nennen.

Laut Bürgermeister Thomas Ram (RAM) sei ein Postpartner im Vergleich weniger verlässlich und könne nicht die gleiche Servicequalität gewährleisten als eine Postfiliale. So habe er bei vergangener Gemeinderatssitzung eine Resolution beantragt, in welcher sich der Gemeinderat gegen die Schließung ausspricht. Der Antrag wurde einstimmig angenommen (NÖN hat berichtet). Im Zuge dessen wurde die Idee, Unterschriften zu sammeln und so der Stimme der GemeindebürgerInnen mehr Gewicht zu verleihen, von Gemeinderat Zoran Stojanovic (SPÖ) aufgeworfen.

Post AG: „Die Zahlen sprechen für sich“

Die gesammelten mehr als 3.000 Unterschriften der Petition gegen die Schließung wurde am Montag von Ram an die zuständige Abteilung der Post AG übermittelt. Ironischerweise wurde das Paket mit der Unterschriftenliste an der betroffenen Filiale abgegeben. Der Bürgermeister zeigte sich im Gespräch mit der NÖN überrascht, da der endgültige Beschluss noch nicht zu ihm durchgedrungen war. Laut Stadtchef ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: „Für mich ist die Sache noch nicht gegessen, die Post AG ist der Stadtgemeinde noch ein Gespräch schuldig, in welchem wir eine Lösung für die BürgerInnen und Betriebe finden wollen. Wir werden jedenfalls nicht locker lassen“.

„Wir nehmen das Anliegen der FischamenderInnen selbstverständlich ernst“, betont Pressesprecher Michael Homola und führt fort: „Die Skepsis gegenüber externen Postpartnern ist nachvollziehbar, da man von Gewohnheiten nur ungern ablässt. Jedoch sprechen die Zahlen für sich. Seit 2001 sind Postpartner für uns im Einsatz, mittlerweile sind es über 3.000 österreichweit. So hat sich das Modell schon länger bewährt. Es werden die gleichen Produkte und Dienstleistungen angeboten, nur der Standort wird sich ändern. Die Qualität wird durch das Postmarkt-Gesetz gewährleistet. Die von Herrn Ram deklarierte Unzuverlässigkeit kann ich daher nicht nachvollziehen“.

