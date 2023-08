Ferienspiel in Leopoldsdorf – Slalom mit Adele und Leckerlis für Amy

Sie heißen Adele, Tico oder Enzo. Sie bewegen sich auf vier Beinen, wedeln vor Freude oder knurren, wenn etwas nicht passt. Die Therapiebegleit- und Suchhunde des Roten Kreuz Schwechat waren in Leopoldsdorf am Freitag (18. August) für die Kinder natürlich die große Attraktion. Im Rahmen des Ferienspiel lernten die Kinder die besonderen Aufgaben und Fähigkeiten dieser Hunde kennen und durften mit ihnen spielerisch in Kontakt treten.

Die gutmütigen und während mehreren Monaten ausgebildeten Tiere standen im Zentrum des Interesses. X-mal absolvierte Adele einen Slalom durch bunte Kegel, immer wieder schaute Amy erwartungsfroh Richtung Leckerli in der Kinderhand und geduldig ließ sich der dreieinhalb Jahre alte Englische Springer Spaniel Enzo knuddeln und streicheln. Therapiebegleithunde haben ganz besonders emphatische Fähigkeiten und bringen Menschen zum Lächeln, lassen verschlossene Menschen sich wieder öffnen oder bauen Brücken zwischen Mensch und Tier.

Neben dem spielerischen Umgang mit den Hunden standen für die kleinen Besucherinnen und Besucher auch Informationen in Theorie und Praxis auf dem Programm. So erfuhren die Kinder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes viel Wissenswertes über die „Sprache“ der Hunde, darüber, wie die Tiere sehen und wie deren sensible Nase funktioniert, über die Ausrüstung eines Rettungsfahrzeuges oder wie man bei einer Verletzung einen Verband anlegt.