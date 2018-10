Nach dem Tumult an der Spitze des Roten Kreuzes Götzendorf – zwei Mitglieder der Leitung traten zurück, der Rest wurde von der Landesorganisation abgesetzt – stand fest, dass die Bezirksstelle an jene in Schwechat angegliedert werden soll. Mit Montag ist das offiziell geschehen.

Jedoch geht aus einer Aussendung der Bezirksstelle Schwechat hervor, dass sowohl der Standort in Götzendorf als auch die dort verrichteten Dienstleistungen aufrechterhalten werden. Das beinhaltet die rettungsdienstliche Versorgung, die Gesundheits- und sozialen Dienste sowie die Jugendarbeit.

Die Gesamtleitung der beiden Standorte übernimmt Günther Niemeck, Bezirksstellenleiter in Schwechat. Er freut sich auf die enge Zusammenarbeit: „Ich kann versichern, dass die Bevölkerung auch weiterhin bestmöglich vom Roten Kreuz versorgt und betreut ist.“ Man sei außerdem bestrebt, die Gesundheits- und sozialen Dienste weiter auszubauen.