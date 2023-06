Suchhunde-Staffel feiert Jubiläum in Mannswörth

Allein im Bereich der Therapiebegleitung waren die Hunde der Such- und Therapiehundestaffel des Roten Kreuz Schwechat seit 2018 beachtliche 700 Mal im Einsatz und haben mehr als 7.500 Klientinnen und Klienten betreut. Pro Tag gebe es ein bis zwei Einsätze pro Tag im Raum Schwechat, aber auch in Wien oder bis nach Wiener Neustadt, erklärt Rot-Kreuz-Sprecherin Daniela Angetter-Pfeiffer im Gespräch mit der NÖN. Ins Ausbildungszentrum in Mannswörth übersiedelte das Team um Eleonora „Eli“ Stidl vor mittlerweile fünf Jahren, davor war man in Purkersdorf zu Hause.

Konkret gibt es drei Ausbildungsschwerpunkte in der Hundestaffel: „Die Therapiebegleithunde, sie werden auch in Seniorenheimen eingesetzt, die Assistenzhunde, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder psychischen Problemen im Alltag unterstützen und die Suchhunde“, erklärt Angetter-Pfeiffer. Das nunmehrige Jubiläum wurde nun mit einem kleinen Fest samt Suchhunde-Vorführung am Samstag gefeiert.

Eine der aktivesten Suchhundestaffeln in NÖ

Den Standort auf einem Areal der Borealis, zwischen Ostautobahn A4 und Bundesstraße B9 unmittelbar vor dem Flughafen gibt es bereits seit 2016. Die Suchhunde-Einheit gar seit 23 Jahren, sie zählt laut der Pressesprecherin zu den aktivsten in Niederösterreich. Zwölf Hundeführerinnen und Hundeführer sind in Schwechat aktuell aktiv, alleine Teamleiterin Eleonora „Eli“ Stidl steht mit vier Spürnasen im Notfall parat.

Die Vorführung absolvierte Stidl mit Border Collie „Zoe“. Die vierjährige Hündin wagte sich mit der Staffelleiterin sogar per Kran in luftige Höhe. Dass tierische Suchexperten wie „Zoe“ unverzichtbar sein können, erläuterte Stidl anhand eines Einsatzes vor neun Jahren „Im Jahr 2014 habe ich mit meiner damaligen Hündin Luna, in der Buckligen Welt einen Einsatz positiv abgeschlossen. Eine ältere Dame ist bei Regen über eine Böschung gerutscht und hatte sich verletzt. Nach vielen Stunden haben Luna und ich die ältere Dame gefunden“, erzählte sie.