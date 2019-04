„Wir freuen uns sehr, dass Royal Air Maroc entschieden hat, unsere Hauptstadt Wien wieder mit der geschäftigen Wirtschaftsmetropole Casablanca zu vernetzen“, erläutert Flughafenvorstand Julian Jäger im Rahmen eines Erstflug-Empfangs am Montagabend. Das letzte Mal flog die staatliche und größte Airline Marokkos Schwechat vor 20 Jahren an.

Mit Montag wurde nun zwei Mal wöchentlich eine Embraer E90 oder eine Boeing 737 in Richtung der Handels- und Hafenstadt abheben. Geflogen wird vorerst jeden Montag und Samstag. Am 19. April wird der Flug von Samstag auf Freitag vorverlegt. Der Flugverkehr nach Afrika nimmt am Schwechater Flughafen an Bedeutung zu. So stieg etwa im Vorjahr die Flüge in den südlichen Nachbarkontinent um 29,8 Prozent an