Der überwiegende Teil der Wohnungen auf den ehemaligen Brauereigründen sind fertig. Die Bauarbeiten damit ebenfalls großteils beendet. Zumindest jene direkt auf dem früheren Brauereiareal. Denn auf der Brauhausstraße zwischen Wiener Straße und Mautner Markhof-Straße geht es jetzt erst los.

„Wir haben den Baustart mit den Genossenschaften wegen der Lkw abgesprochen. Es macht ja keinen Sinn, die Brauhausstraße neu zu machen und die vielen Schwerlaster zerstören sie gleich wieder“, erklärt Baustadtrat Simon Jahn (Grüne). Die Stadtgemeinde plant mit Baustart im Mai oder spätestens Juni einen Komplettumbau des Teilstücks. Allen voran wird die Straße für Tempo 30 hergerichtet. Das bedeutet in erster Linie eine Fahrbahnverengung, aber auch die Schaffung von 35 bis 40 Parkplätzen entlang der Fahrbahn. So wird es künftig auf beiden Seiten Stellflächen geben, bisher gab es entlang der Brauereigründe zwischen Hopfenstraße und Mautner Markhof-Straße keine.

Zudem wird die Bushaltestelle für beide Fahrtrichtungen von der Plankenwehrstraße beim Freizeitzentrum in die Brauhausstraße verlegt. „Und damit näher an das große Wohngebiet“, begründet Jahn die Entscheidung. Ebenfalls geplant sind 15 bis 20 neue Bäume, Anzahl und Position sind noch nichts fix. Das rund 1,2 Millionen Euro teure Projekt soll in vier bis fünf Monate abgeschlossen sein.