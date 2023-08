Pfadfinder-Lehrpfad in Ebergassing eröffnet

Es ist vollbracht: Die Pfadfinder Ebergassing-Wienerherberg konnten nach langen zwei Jahren der intensiven Vorbereitung ihren Lehrpfad durch die Au eröffnen. Mit dabei war Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ) und Franz Seraphin Wesselmann von der Gutsverwaltung Marenzi, dessen Familie die Umsetzung auf ihrem Grundeigentum erlaubte. Die Gemeinde unterstützte durch die Errichtung der Holzrahmen für die 15 Infotafeln zur Pflanzen- und Tierwelt, die entlang des Rundwanderwege aufgestellt sind. „Man sieht, gemeinsam kann man viel bewegen“, freut sich Pfadfinderleiterin Heike Bitterhof.

Franz Seraphin Wesselmann von der Gutsverwaltung Marenzi, Oliver Bitterhof, Michael Brezina, Benjamin Piskorz, Pfadfinderleiterin Heike Bitterhof und Bürgermeister Roman Stachelberger nahmen die offizielle Eröffnung vor. Foto: Pfadfinder Ebergassing

Die Idee hinter dem rund zwei Kilometer langen Lehrpfad ist, dass „die Au in Ebergassing so ein wunderschöner Platz ist, den wir mit unseren Angebot noch wertvoller machen wollen“, erläutert Bitterhof. Die 15 Tafeln wurden von den 13-bis 16-jährigen Mitgliedern der „Caravelles Explorer“ (CaEx) erarbeitet. Passiert ist das jeweils in den Heimstunden, die jeden Donnerstag stattfinden.

„Unsere Jugendlichen haben tolle Arbeit geleistet“, lobt Pfadi-Leiterin Heike Bitterhof. Teil des Lehrpfades ist übrigens auch ein Rätsel. „Wer am Ende das Lösungswort heraus bekommt und es einsendet, darf sich über eine Überraschung freuen“, lässt Bitterhof wissen. Nun hoffe man auf „viele Begegnungen und interessierte Besucherinnen und Besucher“.