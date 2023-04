Kledering: Vandalen legten mit Büchern zwei Kleinbrände

Mehr als ein Kopfschütteln fiel da auch Feuerwehrkommandant Johannes Hausenberger nicht ein. Die Klederinger Kameraden wurden am Donnerstag zu einem Brandverdacht beim Bahnhof gerufen. Gemeldet wurde der Vorfall von einem aufmerksamen Busfahrer. Am Einsatzort entdeckte die Feuerwehr tatsächlich zwei kleine, aber doch lodernde Feuer - eines in der Fußgängerunterführung und eines in einem Mistkübel.

Mit einer Kübelspritze waren beide Kleinbrände rasch gelöscht. Um die Feuer zu entfachen dürften die Bücher aus der nahe stehenden Bücherzellen verwendet worden sein. Auch in der umfunktionierten Telefonhütte zeigte sich ein Bild der Verwüstung mit angesengten Büchern. „Es wurden auch Verkehrsspiegel heruntergerissen“, erzählt Kommandant Hausenberger. Da alles auf Vandalismus hindeutete, wurde die Polizei verständigt. Die Ermittlungen laufen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.