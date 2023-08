Nestroy-Spiele Schwechat: Ein stolzerfüllter Neo-Intendant

„Ich bin sehr stolz. Das Jahr Arbeit hat sich ausgezahlt“, unterstreicht Christian Graf im Bilanzinterview mit der NÖN. Daher ist in der ersten Woche nach einer intensiven Spielzeit für den Neo-Intendanten der Nestroy-Spiele Schwechat erst einmal durchatmen angesagt. Die NÖN erreichte Graf etwa bei einem Kurzurlaub in Kroatien, bevor es für ihn am Wochenende mit Gastspielen im Waldviertel beruflich weitergeht.

Mit fast 5.400 Besucherinnen und Besuchern und einer durchschnittlichen Auslastung von 80 Prozent im Schlosshof der Rothmühle kann sich der gebürtige Leobersdorfer (Bez. Baden) jedenfalls über eine erfolgreiche Premierensaison freuen. Der bisherige Volksoper-Schauspieler übernahm mit den nunmehr 51. Nestroy-Spielen Schwechat die künstlerische Leitung von Peter Gruber. Das gewählte Stück Eisenbahnheiraten kam jedenfalls gut an - „die Reaktionen waren durchwegs positiv, hält Graf fest.

„Testballons“ flogen zufriedenstellend

Daran konnte auch das Wetter nichts ändern. „In den fünf Wochen haben wir alles durchgemacht, was möglich ist“, lacht der Intendant. Anfangs war es die große Hitze dann folgte eine kurze, aber radikale Abkühlung und schließlich das feuchtnasse Wetter. „Einmal hatten wir sogar nur 15 Grad. Aber wir konnten alle Vorstellungen spielen“, betont Graf. Leicht genieselt hat es übrigens auch am letzten Spieltag. Doch das Ensemble wollte spielen und die Zuschauerinnen und Zuschauer „Eisenbahnheiraten“ sehen.

Zufrieden zeigt sich der künstlerische Leiter auch mit seinen zwei „Testballons“. „Das Nachtwandler-Event war ein voller Erfolg, fast 200 Personen haben mit uns nach der Vorstellung noch bis 3 Uhr getanzt“, berichtet der Intendant. Gut angenommen wurde zudem die Seniorenvorstellung am Sonntag, 23. Juli. Beginn war hier schon um 19 Uhr. „Viele Gäste waren froh über den früheren Beginn, weil ihnen 20.30 Uhr zu spät ist. Die Seniorenvorstellung wird es nächstes Jahr auf jeden Fall wiedergeben“, hält Graf fest.

Apropos 2024: Unter dem Motto „Nach der Spielsaison ist vor der Premiere“ arbeitet Graf gedanklich bereits an den 52. Nestroy-Spielen. „Natürlich habe ich schon eine Idee, aber verraten werde ich sie noch nicht. Was ich aber sagen kann: Die Premiere wird am 29. Juni 2024 sein, gespielt wird dann bis 3. August“, lässt sich der künstlerische Leiter vorerst nur oberflächlich in die Karten blicken.