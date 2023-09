Theater Forum Schwechat: Killer-Klamauk für starke Nerven

Nach einer dreimonatigen Sommerpause ist das Team des Theater Forum Schwechat am Donnerstag (21. September) in die neue Spielsaison gestartet. Am Programm stand dabei die Premiere der Eigenproduktion „Die Nervensäge(n)“. Das Stück basiert auf der französischen Filmkomödie von Francis Veber „Der Killer und die Nervensäge“. Dort hindern sich noch männliche Auftrags- und Selbstmörder gegenseitig an ihrem Tun, in Schwechat rückte Regisseur Marius Schiener drei weibliche Hauptfiguren ins Zentrum der Irrungen und Wirrungen.

So darf allen voran die junge Michelle Haydn als Auftragskillerin Jeanne d 'Arc die Nerven verlieren. Hat sich doch die verlassen Ehefrau und Fotografin Françoise Pignon (Theaterdirektorin Manuela Seidl) im Hotelzimmer neben der Killerin einquartiert. Pigmon täuscht einen Selbstmordversuch vor, in der Hoffnung ihren Mann zurückzugewinnen. Ein übermotivierter Hotelboy (Aleksander Fahrner), findet die Dame, weiß nicht was er tun soll und bittet hektisch Jeanne d'Arc, sich um Françoise zu kümmern.

Trashig, bunt und etwas zu hölzern

Damit eröffnet er ein Wechselspiel der Bedürfnisse, der Killerin und der Fotografin. Auch Françoises Rivalin und neue Geliebte ihres Ehemannes, Frau Doktor Wolf (Barbara Novotny) taucht im Hotelzimmer auf und sediert im Tumult den falschen Hotelgast. Slapstickmäßig ist zwischen den Szenen immer wieder eine Erkennungsmelodie zu hören die Zeitsprünge symbolisiert. Die Slow Motion-Kampfszene zwischen Novotny, der Rivalin, und Seidl-Fischer als betrogene Ehefrau fand das Publikum sehr unterhaltsam.

Es mag daran liegen, dass es die Premiere war und das Ensemble noch etwas übermotiviert spielte, doch es fiel als Zuschauer schwer, in die Geschichte einzutauchen. Zu angestrengt und laut folgte eine Szene der nächsten. Natürlich handelt es sich bei dieser Eigenproduktion um eine Parodie. Trotzdem würde es den Figuren im Stück gut tun, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler etwas vom Gas runter gingen und den Rollen mehr Glaubwürdigkeit verliehen.

Gespielt wird „Die Nervensäge(n)“ noch am 23., 26., 27., 28. und 29. September sowie am 1., 4., 5. und 6. Oktober jeweils um 20 Uhr.

Nähere Informationen unter:www.forumschwechat.at/spielplan