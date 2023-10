Zwei Mittelschulen halfen bei Rekordspende an krebskranke Kinder

Alljährlich gehen Kinder und Jugendliche im September für die gute Sache auf die Straße. Allerdings nur symbolisch und nicht um zu demonstrieren, was einem dabei wohl als erstes in den Sinn kommt. Hintergrund ist vielmehr die jährliche Straßensammlung für die Kinder-Krebshilfe Wien-NÖ-Burgenland. Insgesamt 61 Schulen aus diesen drei Bundesländern haben sich heuer an der Aktion beteiligt, unter ihnen auch die Mittelschulen Ebergassing und Gramatneusiedl.

Gemeinsam sorgten die Schülerinnen und Schüler für ein Rekordergebnis - so sammelten sie an den zwei Aktionstage knapp 91.000 Euro für krebskranke Kinder und Jugendliche. Alleine die 26 niederösterreichischen Schulen schafften die stolze Summe von etwas mehr als 38.000 Euro. Mit Spenden wie diesen werden Projekte wie zum Beispiel der „Externe Onkologischer Pflegedienst oder der Mobile Psychologische Dienst finanziert.

„Wir sind überwältigt und bedanken uns bei allen Schüler:innen für ihr großartiges Engagement, um krebskranken Kindern und Jugendlichen zu helfen. Die alljährliche Straßensammlung ist eine sehr wichtige Spenden-Einnahmequelle für uns“, freut sich Karin Benedik, Obmann-Stellvertreterin der Kinder-Krebshilfe Wien-NÖ-Burgenland, über die große und engagierte Beteiligung der Schulen aus allen drei Bundesländern.