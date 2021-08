Ab 17. August übersiedelt die Post in den Bahnhof. Grund für die Übersiedlung ist eine Generalsanierung des Postamtes am Hauptplatz. Mitte Oktober sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein und die angestammte Postfiliale im neuen Glanz eröffnet werden.

„Wir gestalten den Schalterbereich neu und sorgen für eine Klimatisierung der Räumlichkeiten. Außerdem installieren wir eine komplett neue Selbstbedienungs-Zone bestehend aus einer Abholstation mit 120 bis 140 Fächern und einer neuen Versandstation: Kunden können Pakete, die sie versenden wollen, hier einlegen. Das Gerät stellt automatisch Größe und Gewicht fest und schlägt sofort den passenden Versandtarif vor. Voraussichtlich ab Oktober können damit Briefe, Päckchen und Pakete rund um die Uhr abgeholt oder aufgegeben werden“, erklärt Post-Pressesprecher Markus Leitgeb.

SPÖ-Bürgermeister Ernst Wendl ist mit der vorübergehenden Übersiedlung in den leeren Bahnhof zufrieden: „Der Bahnhof verfügt bereits über Internet, Strom und ausreichend Parkplätze in zentraler Lage“, so Wendl. Gerüchte, dass das Postamt Himberg geschlossen werde, sind mittlerweile längst vom Tisch. „Himberg ist eine stark wachsende Gemeinde, dementsprechend wird auch unsere Filiale frequentiert und Post- und Finanzdienstleistungen der bank99 in Anspruch genommen. Eine Schließung ist unter diesen Voraussetzungen kein Thema für uns“, versichert Post-Sprecher Leitgeb.