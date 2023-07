Millionen-Spritze für Schwechater Citygarage

Mit dem Schwechater Stadtfest im Jahr 1997 ging die Citygarage unter dem Rathaus in Betrieb. Damals als „großer Schritt zur verkehrsberuhigten Innenstadt“ gefeiert, ist der unterirdische Parkplatz heute ein fixer Bestandteil im Parkraumkonzept der Stadt. Doch der Zahn der Zeit nagt an dem Betonbau, eine Generalsanierung daher unumgänglich. Den dafür notwendigen Kostenrahmen hat der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung einstimmig per Grundsatzbeschluss abgesegnet.

So stellt die Stadt 2,8 Millionen Euro netto für die Umsetzung der Generalsanierung zur Verfügung, dazu kommt noch eine „Reserve für Unvorhergesehenes“ im Ausmaß von 15 Prozent. Das entspricht etwa weiteren 420.000 Euro netto. Für bauvorbereitende Maßnahmen im Vorfeld wurden 30.000 Euro netto beschlossen. „Leider kommen wir um diese Investition nicht herum“, ließ Baustadtrat Simon Jahn (Grüne) in der Sitzung wissen. Mit der Sanierung soll auch eine Modernisierung einher gehen.

Betreiber soll Sanierung abwickeln

Ein tatsächlicher Baustart ist jedoch frühestens Ende 2024, vermutlich aber sogar erst 2025 realistisch. Denn für die Umsetzung will sich die Stadtgemeinde einen Partner in Form eines Garagenbetreibers ins Boot holen. Den Beschluss dafür fassten die Mandatare parallel mit dem Kostenrahmen. Über den Sommer werden nun die Ausschreibungsdetails ausgearbeitet, die Ausschreibung selbst wird die Wiener Anwaltskanzlei Claus Casati abwickeln, die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 15.000 Euro netto.

„Wir als Gemeinde können eine Garagensanierung nicht umsetzen, dafür braucht es das Know-how eines Profis“, so Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) im NÖN-Gespräch. Ins selbe Horn stößt auch Grünen-Baustadtrat Simon Jahn. Der Zeitpunkt für die Suche nach einem Betreiber ist insofern auch passend, da der für die Garage zuständige Rathausmitarbeiter in Pension geht. Dieser war als Geschäftsführer für den gesamten Betrieb verantwortlich, diese Agenden werden nun ausgelagert.

Parkkosten blieben Stadtentscheidung

In diesem Zusammenhang forderten die Grünen während der Gemeinderatssitzung, dass Themen wie Parkkosten, Öffnungszeiten und Ähnliches trotz externem Betreiber in städtischer Hand bleiben müssen. Bei der allein regierenden SPÖ war man über diese Wortmeldung von Baustadtrat Jahn etwas überrascht. „Natürlich bleiben diese Dinge in unserem Wirkungsbereich. Das haben wir im Ausschuss auch so festgehalten“, hielt der rote Vizebürgermeister Christian Habisohn dagegen.

Geöffnet ist die Citygarage übrigens rund um die Uhr. Unter der Woche sind die ersten zwei Stunden gratis, danach werden pro angefangener halben Stunde 80 Cent fällig. Wobei die Tageshöchstgebühr mit 8 Euro festgelegt ist. Von Samstag 8 Uhr bis Sonntag 24 Uhr ist das parken kostenlos. Als die Rathausgarage 1997 in Betrieb ging, kostete eine halbe Stunde 5 Schilling, das entspricht 36 Cent - allerdings ohne die jährliche Inflation miteinzuberechnen.