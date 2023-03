Neuer Zaun für Himberger Beachvolleyballplatz

Vier Jahre ist es her, dass die Gemeinde einen Beachvolleyballplatz neben dem Himberger Waldbad errichten ließ. Wie Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) festhält, werde dieser seither gut angenommen und von allen Altersgruppen sowie ganzen Mannschaften intensiv genutzt. Und ebendiese intensive Nutzung, aber auch schlicht die Zeit, hinterließen so manche Spuren.

So waren Teile des Zaunes bis vor kurzem noch in einem desolaten Zustand. Um die Sportanlage für die kommende Saison wieder attraktiver zu machen, entschied sich die Gemeinde dazu, zwei Seiten der Umzäunung vollständig zu erneuern. Teil der Sanierung war außerdem die Entfernung des Bewuchses entlang des alten Zaunes. An dessen Stelle wurden, im Sinne einer leichteren Pflege und Instandhaltung, Betonrandsteine versetzt. Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf etwa 20.000 Euro.

„Durch die Erneuerungen soll der Beachvolleyballplatz noch einladender und motivierender wirken. Genau solche Freizeiteinrichtungen sind ein wesentlicher Beitrag für eine gute Lebensqualität in unserer Gemeinde“, betont Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.