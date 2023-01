Humor der Generation Z im Theater Forum Schwechat

Werbung

Die Musikerin und Theaterregisseurin Anna Marboe tritt als „Anna Mabo“ bei ihren Konzerten auf die Bühne. Am 13. Jänner präsentierte die junge Künstlerin ihr neues Album „Notre Dame“ gemeinsam mit dem kongenialen Cellisten Clemens Sainitzer im Theater Forum Schwechat. Ihre Texte sind witzig, melancholisch und kraftvoll. Hier nur zwei Wort Kreationen der Künstlerin als Beispiel: „Alles was mir einfallt ist die Einfalt“ oder „Ich bin schon eine Zeit auf dieser Erden – bin noch nicht was ich bin – aber ich bin am Werden.“ Eine Konzertbesucherin meinte zum Auftritt der 26-jährigen Wienerin: „Selten haben mich Texte und Musik so berührt!“.

Marboe nahm sich sogar Zeit für einen Witz aus dem Publikum!

Ein kleines Mädchen im Publikum wollte unbedingt am Konzert einen Witz erzählen. Anna Marboe fragte sie: "Ist es ein guter Witz? Okay dann erzähle ihn". Das Mädchen meinte selbstbewusst: "Ja ich habe ihn doch selbst erfunden: Eine Frage: "Welcher unserer Körperteile ist am ärmsten?" Marboe: "Keine Ahnung welcher?" Das Mädchen: "Ist doch klar! Der Arm!"

Satirefestival ist schon in vielen Fällen ausverkauft

Seit 10. Jänner läuft das Satirefestival 2023 nun in Schwechat äußerst erfolgreich. Die Abende mit Omar Sarsam, Roland Düringer und Chris Lohner waren, laut Theaterdirektorin Manuela Seidl, bis zum letzten Platz ausverkauft. Und auch Nikbakhsh & Oppitz und „Anna Mabo“ spielte vor vollem Haus. Für die Kabarettisten Pepi Hopf (21. Jänner), Stefan Haider (24. Jänner), Dr. Bohl (3. Februar) und Comedystar Gernot Kulis (20. und 21. Februar) gibt es leider keine Karten mehr. Nur mehr Restkarten sind für Fredi Jirkal, Flo & Wisch, Christoph Fritz, Angelika Niedetzky und Aida Loos verfügbar.

