Action, Spaß und leise hörbare Hochzeitglocken beim Sportfest

Es war einiges los, beim Sport- und Familienfest des SC Lanzendorf. Nachdem es das Wetter am Freitag (23. Juni) mit den Organisatoren rund um Vereinsobmann Markus Scheidl, Mario Muhr und Christa Forster gar nicht gut gemeint hatte und der Pensionisten-Nachmittag wortwörtlich ins Wasser gefallen ist, blieb es am Samstag (24. Juni) bei bewölktem Himmel immerhin trocken.

Äußerlich zumindest. Denn eine bestens gelaunte Truppe des SC Leopoldsdorf feierte lautstark – und immer wieder die Kehle benetzend – den Junggesellenabschied von Florian Hoffmann. In der Früh mit einem Partybus gestartet bildete das Fest am Sportplatz in Lanzendorf für die Leopoldsdorfer lediglich eine Zwischenstation. Geplant war eine Weiterreise ans Donauinselfest. Wieviel die Kicker von den Auftritten von Bonnie Tyler oder The BossHoss in Wahrheit noch mitbekommen haben, ist nicht bekannt. Bis zur Hochzeit am 8. Juli bleibt dem Bräutigam noch genügend Zeit zur Erholung von diesem „denkwürdigen“ Tag.

Sportlich ging es, nachdem am Vormittag der Nachwuchs am Ball war, unter anderem beim Wuzzler-Turnier zu und her. Je fünf Kicker – ein Torwart, zwei Abwehr- und zwei Offensivspieler – bildeten ein Team und wurden mit den Händen an seitwärts beweglichen „Stangen“ fixiert. Die „lebenden Tischkicker“ trugen mit gezügeltem Ehrgeiz ihre Matches aus, bis das Team „UN-real Madrid“ als Tagessieger feststand. Das Fest wurde mit Live-Musik der Ein-Mann-Band „Gerdschi“, einer Verlosung und Barbetrieb abgerundet.