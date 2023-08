Hitze, Hanf und Handel beim Hoffest in Lanzendorf

Vollbild

Josef Schiefer und Christa Käfer haben am Sonntag (20. August) zum dritten Hoffest auf den Schieferhof in Lanzendorf geladen. Beim 3. Hoffest am Schieferhof in Lanzendorf konnten Simon Jahn (Rocker's Delight) und Josef Schiefer ein neues Produkt präsentieren: einen Hanf-Haselnuss-Likör. Josef Schiefer gab Informationen rund um die Nutzpflanze Hanf.

