Aus für Schwechater Traditions-Blumenladen Kopecky

„Die letzten Krisenjahre sind auch an mir nicht spurlos vorüber gegangen. Schweren Herzens habe ich mich nun dazu entschlossen meine Geschäftslokale in Schwechat und Wienerherberg per 30. Juni 2023 zu schließen“, schreibt Michaela Kopecky auf ihrer Facebookseite. Die Traditionsfirma hat Niederlassungen in der Schwechater Marktzeile in der Franz Schubert-Straße sowie in der Wienerherberger Straße. Die ursprüngliche Gärtnerei der Großeltern Josef und Hermine Kopecky in Wienerherberg war auch Ausgangspunkt des Familienbetriebs.

Was die Floristin jetzt weiter machen will, weiß sie noch nicht –„jetzt muss ich erst einmal die Schließung unseres Geschäftes abwickeln, da bin ich auch sehr dankbar über die Unterstützung von meiner Stieftochter und meinem Lebensgefährten “, meint Kopecky im NÖN-Gespräch nachdrücklich. Die Inhaberin selbst arbeitet seit ihrem 17. Lebensjahr als Floristin in der Blumenhandlung in der Franz Schubert-Straße. 38 Jahre war sie für ihre Kunden, sechs Tage die Woche im Einsatz - mit Leidenschaft.

Dank für langjährige Treue der Kunden

Eröffnet wurde der Standort in Schwechat in den 1960er-Jahren von Michaela Kopeckys Großmutter Hermine Kopecky. Damals wurde die heutige Marktzeile errichtet. Die Großeltern Josef und Hermine Kopecky hatten da schon die Gärtnerei in Wienerherberg. Hermines Sohn Josef Kopecky - Michaela Kopetzkys Vater - wurde ebenfalls Gärtnermeister. Er heiratete dann eine Wirtshaus-Tochter. Mutter Monika Kopetzky half ebenfalls kräftig mit und führte später auch alleine das Blumengeschäft in Wienerherberg.

Michaela Kopecky bedankt sich vor allem für die langjährige Treue ihrer Kunden. Bis einschließlich 30. Juni bietet die Floristin nun ihre Ware nun zum vergünstigten Preis an. Mit der Blumenhandlung verschwindet nun eines der letzten Geschäfte mit langjähriger Vergangenheit in der Marktzeile. Zur Erinnerung: Mit Ende 2018 schloss das bis dahin älteste Unternehmen Schwechats „Fürnstahl“ für immer seine Türen.