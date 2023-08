Bezirksgericht Schwechat: Sanierung geht in die finale Phase

In zweieinhalb bis drei Jahren soll das Großprojekt endgültig abgeschlossen sein. Bis dahin wird aber noch jede Menge Wasser die benachbarte Schwechat hintergeflossen sein. Rund vier Millionen Euro investiert die Gebäudeeigentümerin „Austrian Real Estate“ (ARE) in die umfassende Sanierung des 1902 errichteten Schloss Altkettenhof. Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Prunkgebäude bereits 1250, doch vor exakt 101 Jahren ließ es der damalige Besitzer, Anton Dreher II, komplett neu errichten. Seit 1956 befindet sich das Schloss im Besitz des Bundes, die ARE ist eine Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft BIG.

Vier Jahr später zog das Bezirksgericht Schwechat ein, 1964 übersiedelte die Justizschule in die Braustadt. Zwischen 1994 und 1997 wurde das denkmalgeschützte Schloss bereits ein Mal umfassend renoviert. Die Kosten beliefen sich damals auf rund 150 Millionen Schilling, das entspricht etwa 10,9 Millionen Euro. Seit sechs Jahren wird nun wieder kräftig investiert und in mehreren Etappen saniert. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den letzten Abschnitt, bei dem die Kastenfenster sowie die Fassade instandgesetzt werden sollen. Bei letzterem geht es konkret um die Putzsanierung sowie einen neuen Anstrich.

Sanierung erfolgt im laufenden Betrieb des Bezirksgerichts

Im Rahmen der Fenstersanierung soll durch Wärmeschutzgläser „die Isolierung gegen Hitze und Kälte verbessert und so der Energieverbrauch reduziert“ werden, wie Alexandra Tryfoniuk von der ARE auf NÖN-Anfrage erklärt. Noch heuer soll die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen, „die Umsetzung startet dann 2024“, so die Sprecherin. Abgeschlossen sein soll das Langzeitvorhaben im Jahr 2026. Die lange Projektdauer von immerhin neun Jahren argumentiert man bei der BIG-Tochter in erster Linie mit dem Denkmalschutz.

Damit gehe die Notwendigkeit einer „besonderen Vorbereitung“ und eines „Fingerspitzengefühls“ einher, wie Tryfoniuk betont. Darüber hinaus komme dazu, dass die „Arbeiten während des laufenden Betriebes des Bezirksgerichtes und der Justizschule durchgeführt“ werden. Dadurch könnte nur „an bestimmten Tagen beziehungsweise Zeiten gearbeitet werden“.

Bereits abgeschlossen sind übrigens die Instandsetzung von Sanitäranlagen im Bereich der Trinkwasseraufbereitung und der Lüftung sowie des Brandschutzes. Der von außen wohl sichtbarste Projektschritt war die Sanierung des Wintergartens, die mit Mai 2020 beendet war. Seither kann der grüne Glaszubau wieder als Speise- und Veranstaltungssaal genutzt werden. Teil des Gesamtkonzepts war auch das Abtragen von drei Tennisplätzen, die in eine nunmehr entsiegelte Grünfläche verwandelt wurden.