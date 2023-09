46 Aussteller bei erster Familienmesse in Mannswörth

„Ich bin selber im Direktvertrieb tätig und habe immer wieder Online-Messen gemacht. Dann hab ich mit einer Freundin überlegt, warum machen wir nicht einmal live eine Messe“, erzählt Organisatorin Renate Geier. Gesagt, getan. Die Schwechaterin stellte die erste „Familienmesse“ zusammen. 46 Aussteller waren dabei im Schloss Freyenthurn in Mannswörth vertreten. Und die Vielfalt war groß. Vom Kanga-Training über Make-Up bis hin zu Deko war dabei vertreten. „Ich bin sehr dankbar, dass es geklappt hat und dass es gut ankommt“, freut sich die Initiatorin.

Sie will im Anschluss mit den Ausstellern jedenfalls eine Feedback-Runde machen, um zu sehen, ob eine Neuauflage vorstellbar ist. „Es sind so viele nette Unternehmer da. Ich möchte eine Plattform schaffen, wo ich Unternehmer auch austauschen können, aber ich möchte auch den Besuchern zeigen, was die Region alles zu bieten hat“, so Geier.