Auftakt für Schwechater Kulturjahr

„100 Jahre Stadterhebung“ – dieses Motto steht auf Gemeindeseite heuer über allem. Genau genommen feiert nur Schwechat das Jubiläum im Jahr 1922 zur Stadt ernannt worden zu sein. Doch Rannersdorf, Mannswörth und Kledering sind seit 1954 Teil der Stadt und feiern demnach mit.

Vor allem erstere Katastralgemeinde spielte eine zentrale Rolle. Denn mit dem Schloss Rothmühle steht dort eine einmalige Veranstaltungslocation im Stadtbesitz, die noch dazu in der Vergangenheit kaum genutzt wurde. Das will die Stadtführung um Bürgermeisterin Karin Baier und Kulturstadträtin Vera Edelmayr (beide SPÖ) ändern. „Es war mir seit der Übernahme der Kulturagenden ein Anliegen, die Rothmühle mehr in den Mittelpunkt zu stellen“, hält Edelmayr fest.

„Music Spring“ als Teil des Frühlingsfestes

Passend dazu wird das Kulturjahr seinen Auftakt im Rannersdorfer Schloss feiern. Und zwar mit dem zweitägigen Frühlingsfest „Sing & Swing“, in das der „Music Spring“ des Schwechater Musikerstammtisches (SMS) integriert wurde.

Das freut vor allem SMS-Obfrau Bernadette Schlembach, die den im Vorjahr ins Leben gerufenen „Music Spring“ zu einem Fixpunkt im Jahreskalender machen will. „Wir wollen da vor allem die Jungen mit ihren Bands spielen lassen“, erläutert sie im NÖN-Gespräch.

Das Programm:

Samstag, 23. April

12 Uhr: 3/4 Schrammeln

14 Uhr: Longfield Gospel Chor

16 Uhr: Gebrüder

17.30 Uhr: Blau AG

19.30 Uhr: Christoph & Lollo

Sonntag, 24. April

12 Uhr: Wienerlich Spielleut

13.30 Uhr: E-Violution

14.35 Uhr: Stummfilm

15.30 Uhr: Liquid Air

16.25 Uhr: Sympathy for Strawberries

17.30 Uhr: Jazz Cats

19.30 Uhr: Mojo Blues Band

