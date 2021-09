Das Satirefestival, die Nestroy-Spiele oder die Gastro-Musikreihe „Regional ist genial“ – das alles sorgte dafür, dass der Sommer in Schwechat zum Kultursommer avancierte. Seinen Abschluss findet dieser nun am kommenden Wochenende im Schloss Rothmühle.

In den vergangenen zwei Monaten vor allem aus Sponsor oder Unterstützer aufgetreten, fungierte die Stadtgemeinde nun als Veranstalter. Unter dem Titel „Klang & Kulinarik“ wird ein buntes Programm an musikalischen Acts geboten, ergänzt durch den regionalen Kulinarikmarkt „Kostbares Carnuntum“ am Samstag und Sonntag. Besonders stolz zeigt sich Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) über den dreitägigen Eventreigen.

Die Gemeinde sorgte damit auch für einen Ersatz der traditionellen, aber corona-bedingt ausgefallenen, Veranstaltungen wie dem Musiversum oder auch dem Stadtfest. An Letzteres erinnert das Programm auch ein wenig, wenn verständlicherweise in einer Minimalvariante.

So nutzt die Stadt die Möglichkeit am Samstag sichtbare Auszeichnungen zu vergeben oder das neue Buch über die Geschichte der Schwechater Brauerei vorzustellen. Maßgeblich mitgeschrieben hat dabei Braumeister Andreas Urban.

Das Programm:

Freitag, 10. September

17 Uhr: Harri Stojka Jazz Trio

19.30 Uhr: The Rat Pack is Back in Town (Christian Lackinger, Toni Leeb und Otto Minark als Frank Sinatra, Sammy Davis jr. und Dean Martin)

Samstag, 11. September

10.30 Uhr: Auftakt mit der Blasmusik Mannswörth und Begrüßung durch Bürgermeisterin Karin Baier

10.40 Uhr: Präsentation des Buches „Die Geschichte der Brauerei Schwechat“ durch die Autoren Andreas Urban und Alfred Paleczny sowie Bierpapst Conrad Seidl

12.30 Uhr: Bieranstich

14 Uhr: Verleihung von sichtbaren Gemeinde-Auszeichnungen

15.30 Uhr: Stardust Music

16.30 Uhr: Loredana Ladicicco

18 Uhr: Stacy Gin‘s Pirates Taverne

20 Uhr: Oskar, die Cover-Band aus Schwechat

Sonntag, 12. September

12.30 Uhr: Kellerberg Buam

14 Uhr: Ka Wai Ku‘ikahi O‘Danube (Hula-Tanzgruppe)

14.30 Uhr: Kulturverein Stevan Mokranjac

15.30 Uhr: Lamila

17 Uhr: Spinning Wheel

19 Uhr: Russian Gentlemen Club