Buntes Markttreiben am neuen Standort in Maria Lanzendorf

Werbung

Nachdem er in den Jahren 2020 und 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, konnte der Wallfahrtsmarkt am Schmerzensfreitag (8. April) wieder stattfinden. Allerdings an einem neuen Standort und damit nicht mehr auf der Hauptstraße. Als Versuch ist die Parkgasse ab der Einmündung in die Hauptstraße bis zum Kindergarten vorübergehend zum Marktplatz umfunktioniert worden.

Das traditionelle Angebot mit Geschirr, Spielsachen, Textilien und natürlich der klassischen Verpflegung mit Langos, Pizzen, Käse, Fleisch oder Süßwaren lockte die Besucherinnen und Besucher an. Die Platzverhältnisse und das Fehlen einer eigentlichen "Verweil-Gastronomie" verhinderten das Aufkommen einer Feststimmung. So flanierten die Besucherinnen die Parkgasse rauf und wieder runter und zogen mit den getätigten Einkäufen – oder auch ohne solche – rasch wieder von dannen. Die Frage ist erlaubt, ob neben eines anderen Standortes nicht auch ein angepasstes Konzept/Angebot die Attraktivität des Marktes steigern und wieder mehr Publikum anlocken würde.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.