Schon wieder: Einbruch am Maria Lanzendorfer Sportplatz

Werbung

Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass am Sportplatz in Maria Lanzendorf eingebrochen wurde. Nun wurde der Fußballverein erneut Opfer von Einbrechern. Der Sachschaden ist einmal mehr beträchtlich.

Seitens des Sportklubs geht von einem reinen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro aus. So wurden unter anderem mehrere Türen des Vereinsgebäudes aufgebrochen. Passiert ist der Einbruch, wie nun bekannt wurde, diese Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Neben dem enormen Sachschaden, für den der Sportklub wohl zum Großteil selbst aufkommen muss, wurden wieder einige Gegenstände gestohlen. Allen voran kamen Getränke, Spirituosen und sogar Trainingsequipment der Nachwuchs- sowie der Kampfmannschaft weg.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.