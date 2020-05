Ab Anfang Mai wird das Therapiezentrum in Gramatneusiedl schrittweise geöffnet und wird wieder Therapiestunden für Kinder anbieten. Jedoch vorerst nur für jene Kinder, welche die Therapie schon intensiv brauchen. Selbstverständlich wird auf Schutzmaßnahmen Acht gegeben, wie zum Beispiel das Händewaschen vor der Therapie oder das Desinfizieren der Hände. Die Eltern dürfen demnächst das Therapiezentrum noch nicht betreten, die Kinder werden am Eingang an die Therapeuten übergeben. „Für uns ist es besonders wichtig schnellst möglich den Kindern wieder eine Betreuung anzubieten und gleichzeitig auch geeignete Maßnahmen gegen eine mögliche Infektion vorzunehmen“, erklärt die Leiterin des Therapiezentrums Andrea Keglovits-Ackerer.

In der Coronakrise wird mit den Kindern aber auch telefonisch und über Whatsapp Kontakt gehalten. Die Eltern können ebenfalls mit den Therapeuten telefonieren und werden somit auf ihrem Weg begleitet. Selbst die Tiere brauchen eine intensive Betreuung in Zeiten von Corona. Da die Pferde unbeschäftigt waren, sind sie auf „dumme Ideen“ gekommen und haben etwa den Zaun durchgebissen oder frisch gesätes Gras kahl gefressen. Nun werde man sich mit den Tieren intensiver beschäftigen, da man nun auch mehr Zeit für die Betreuung der Tiere hat.

„Katastrophal sieht derzeit unsere finanzielle Lage aus. Bis jetzt haben wir noch kein Geld aus dem Härtefonds der Regierung erhalten“, zeigt sich die Leiterin des Therapiezentrums bestürzt. Aus den vorhandenen Rücklagen ist die weitere Finanzierung des Zentrums jedenfalls garantiert, jedoch hofft man auf baldige Normalität. Derzeit ist noch nicht absehbar, wie sich die Situation entwickeln wird, Leiterin Keglovits-Ackerer zeigt sich aber über die schrittweise Öffnung erleichtert. „Wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung und bedanken uns für jede Spende recht herzlich.“