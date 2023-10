Fulminantes Doppel-Konzert zum 60er der Musikschule Schwechat

„Ich wünsche mir, dass unsere Musikschule auch für weitere 60 Jahre lebendig und gesund bleibt“, hob Direktor Andreas Pesel in seiner Eingangsrede hervor. Im Turnsaal der Berta von Suttner-Sonderschule hatten am 20. und 21. Oktober nicht nur 34 Musikschülerinnen und Musikschüler sowie erfahrenere Musizierende als Unterstützung Platz genommen, sondern auch die Sitze in den Publikumsrängen waren nahezu voll besetzt. Sie hatten die exklusive Ehre, einer Weltpremiere beizuwohnen.

Denn das unter Pesel und dem musikalischen Leiter Alwin Miller neu formierte Schüler-Orchester feierte mit den beiden Auftritten seine (Doppel-)Premiere. Damit beging die Joseph Eybler-Musikschule, wie sie seit 2013 heißt, auch den Höhepunkt des Jubiläumsjahres zum 60-jährigen Bestehen. Der erste Konzertteil war klassisch gehalten und bot mit dem Klarinettenkonzert HV 160 Allegro maestoso sowie Omnes de Saba venient Graduale HV 40 auch zwei Lieder vom Namensgeber der Musikschule.

Im zweiten Teil entführte das Schüler-Orchester um Dirigent Alwin Miller dann in die Neuzeit und spann einen Bogen über - passend zum Jubiläum - 60 Jahre Filmmusik. Da durfte natürlich auch ein Medley aus Songs des Kassenschlagers „Pirates of the Caribbean“ nicht fehlen. Unterstützt wurde das Orchester auch bei zwei Liedern vom Chorklang Schwechat. Das Publikum war jedenfalls begeistert und spendete tosenden Applaus, unter den Zuhörenden war übrigens auch Pesels Vorgänger Albert Sykora zu finden.

Gegründet wurde die Musikschule übrigens 1963 auf vielfachen Wunsch der Bevölkerung. Das erste Leitungsduo Maria Panzer-Spetliks und Hubert Hoppels war im ehemaligen Pfarrkindergarten in der Nähe des Stadtamts gestartet und zog später in das Gebäude der ehemaligen Mädchenschule am Hauptplatz um. Anfangs wurde Unterricht für nur wenige Instrumente, so lehrte man lediglich Klavier, Blockflöte und Streichinstrumente.