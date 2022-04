Schwechater Gymnasium platzt aus allen Nähten

Werbung

Mit dem Ausbau vor acht Jahren wuchs das Schwechater Gymnasium auf 38 Klassenräume an. Wie sich heute zeigt, war das nicht einmal ansatzweise genug. Schon im laufenden Schuljahr sind es 45 Klassen, ab September sogar noch eine mehr. Dann wird der nächste Sonderunterrichtsraum zu einem Klassenzimmer umfunktioniert, um dann alle acht ersten Klassen unterbringen zu können.

Zudem müssen ob des Andrangs 28 Schüler pro Klasse zugewiesen werden. Die Menge an Anmeldungen brachte es auch mit sich, dass Kinder abgewiesen werden mussten. Als Limit wurden maximal zwei „Gut“ im Volksschulzeugnis angegeben. Das sorgte naturgemäß bei einigen Eltern für Unmut, wie die NÖN erfuhr.

Schulleiter versteht Unmut, aber ...

Das kann Direktor Heinz Lettner durchaus nachvollziehen, betont aber gleichzeitig gegenüber der NÖN: „Den abgewiesenen Kindern und deren Eltern gegenüber tut es mir persönlich leid. Allerdings habe ich eine besondere Verantwortung den Schülerinnen und Schülern unserer Schule gegenüber und hier ist die Aufnahme von mehr als 28 Kindern ohnehin schon sehr grenzwertig.“ Ein zusätzliches Gymnasium im Bezirk, auch jenes in Bruck platzt aus allen Nähten, wäre eine Option. Allerdings gibt es laut Lettner noch „nicht einmal eine vorliegende Planung“, daher „scheidet das als mittelfristige Lösung ohnehin aus.“

Versäumte Entwicklung

Eine Erweiterung „seiner“ Schule, etwa mit einer Containerlösung, lehnt er ab. Lettners Begründung: Mit rund 1.100 Schülern und mehr als 100 Lehrern sei das Gymnasium ohnehin an einer „organisatorisch sinnvollen Obergrenze“ angelangt. Der Schulleiter sieht „eine wirkliche Lösung“ eher in veränderten Zugangsregeln von der Volksschule in weiterführende Schulen. So hätten Lettner zufolge rund 15 Prozent der Erst- und Zweitklässler trotz ausgezeichneter Volksschulzeugnisse in der AHS zu kämpfen und müssen mit einem „Nicht genügend“ oder mehr als einem „Genügend“ leben. Er plädiert daher für Aufnahmeprüfungen, sie könnten Volksschulen und Eltern objektivierte Parameter für die Auswahl der nächsten Schule liefern.

Aus Lettners Sicht hätte das mehrere Vorteile, es bräuchte lediglich (politischen) Mut zur Umsetzung:

Viele Schüler würden sich prägende Negativerlebnisse in der AHS sparen, die AHS könnte ihren Fokus mehr als bisher auf die sehr begabten Schülerinnen und Schüler legen und den Mittelschulen wäre mit ein wenig mehr Zustrom ebenfalls geholfen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.