Gemeinde Moosbrunn sponsert Schulhefte

„Bildung ist ein wichtiger Schlüssel für den Start in ein erfolgreiches Leben. Viele Räder müssen dabei ineinandergreifen, um optimale Rahmenbedingungen schaffen zu können“, betont Moosbrunns Bürgermeister Paul Frühling. Daher sei es auch wichtig, schon den Start in die Schule möglichst reibungslos zu gestalten. Gleichzeitig sei der Schulbeginn für viele Familien eine finanzielle Herausforderung.

Dies wolle man als Gemeinde versuchen abzufedern. So wurden auch heuer wieder die Kosten für die Erstausstattung an Schulheften und -blöcken übernommen. Etwa 40 Euro lässt sich das die Moosbrunner Kommune für jedes Volksschulkind kosten. Bürgermeister Paul Frühling: „Es ist unser Anspruch, optimale Bedingungen für die Zukunft unserer Jüngsten bereitzustellen. Erst letztes Jahr konnten wir ein rundum erneuertes und erweitertes Schulgebäude einweihen. Mit der Erstausstattung an Heften wollen wir ein Stück dazu beitragen, dass der Schulstart bestmöglich gelingt. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern ein gutes Schuljahr!“