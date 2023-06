Es wird bunt im Maria Lanzendorfer Bärenpark

Vor einigen Tagen sind die Wände der Trafostation im Maria Lanzendorfer Bärenpark weiß gestrichen und in einem nächsten Schritt ist um das Gebäude kürzlich ein Baugerüst hochgezogen worden. Seit heute (13. Juni) ist auch klar, aus welchem Grund diese Tätigkeiten ausgeführt worden sind. Am Dienstagvormittag haben einige mit Bauhelm, Pinsel und Farbkübeln ausgerüstete Schülerinnen der IMS Lanzendorf (interessensorientierte Mittelschule Lanzendorf) begonnen, Figuren an die Wände der Trafostation zu malen.

Bei dieser Aktion handelt es sich um ein Projekt der IMS Lanzendorf. Im Rahmen des Unterrichtsfachs „Bildnerische Erziehung“ werden in den nächsten Tagen Schülerinnen der IMS bunte Bilder erstellen, die sich um das Thema Umwelt- und Naturschutz drehen. Im Zentrum soll dabei, dem Ort des Geschehens entsprechend, der Bär stehen. Im unteren Teil der besonderen „Leinwand“ werden die IMS-Schülerinnen von Kindern aus dem Maria Lanzendorfer Kindergarten unterstützt.

Neben den Lehrpersonen und der IMS-Direktorin Monika Potzmann werden die jungen Kunstmalerinnen durch den Künstler Reinhold Ponesch begleitet. Das fertige Kunstwerk soll dann in einigen Tagen im Rahmen einer kleinen Feier offiziell eingeweiht werden.