Eine Haltestelle, zwei Vorteile für Leopoldsdorf

WELTSPARTAG!

Leopoldsdorf hat keine neue Bus-, dafür aber eine Elternhaltestelle bekommen. Foto: Peter Gerber Plech

Leopoldsdorf hat eine neue Haltestelle. Nicht eine, die in einem Fahrplan der die Gemeinde bedienenden Busbetriebe zu finden ist, aber dennoch eine wichtige. Am frühen Dienstagmorgen (25. Oktober) ist beim Parkplatz der Tennisplätze an der Hennersdorferstraße die "Elternhaltestelle" eröffnet worden. Sinn und Zweck dieser Neuerung: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, verhindern mit der Benützung ein Verkehrschaos in der direkten Umgebung der Volksschule. Damit werden zusätzliche Gefahren für die Kinder beim Her- und Wegfahren zum/vom Schulbereich verhindert.

Auf die mit einer besonderen Tafel gekennzeichnete Elternhaltestelle fahren, Kind verabschieden, wegfahren. Das Kind hat anschließend einen Schulweg, der rund 7 Minuten dauert und entlang des Hajekweges Richtung Volksschule führt. Der Junior oder die Juniorin kommt so vor dem langen Sitzen in der Schulstube zu etwas Bewegung und er/sie kann sich auf dem kurzen Weg zur Schule mit Freunden/Freundinnen über alle wichtigen Dinge des Vorabends austauschen.

Gemeinsam mit der Gemeinde Leopoldsdorf haben die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und das Kuratorium für Verkehrssicherheit den besten Standort für die Elternhaltestelle evaluiert. Dank des Entgegenkommens von Rudolf Kocourek und dem Tennisclub Breakpoint konnte nun diese Neuerung umgesetzt werden. Da der Betrieb auf den Tennisplätzen in der Regel deutlich nach dem Schulbeginn losgeht, wird sich – bei vernünftigem Verhalten der "Elterntaxis" – auf dem Parkplatz ein reibungsloses Ein-/Aussteigen der Kinder abwickeln lassen.

Bei der Einweihung der Elternhaltestelle zeigten sich Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP), die Volksschuldirektorin Verena Schedenig und die Vertreterin/der Vertreter des Kuratoriums für Verkehrssicherheit/der AUVA sehr angetan und strichen den zweifachen Gewinn für die Gemeindebürgerinnen und -bürger hervor: die Entlastung des Verkehrs im Raum der Volksschule und der Aspekt, dass die Kinder vor Schulbeginn bereits ein Minimum an Bewegung bekommen.

