Himberger Mittelschule will mit Recycling-Projekt überzeugen

Da an der Himberger Mittelschule Ökologie mit Stunden in den Bereichen Physik, Chemie, Natur und Technik unterrichtet wird, sei für Lehrerin Nicole Kalteis sofort klar gewesen mit einer Klasse am diesjährigen Projektwettbewerb des Fachverbands der Chemielehrer teilzunehmen. Dabei setzte sich die 3b intensiv mit dem Recycling von Metall, Kunststoff, Papier und Glas auseinander. Nun wurde das Projekt kürzlich den Eltern der Schülerinnen und Schüler präsentiert und zur Bewertung eingereicht.

„Die Klasse 3b ist sehr wissbegierig und arbeitet gerne praktisch. Die Schülerinnen und Schüler waren von der Idee mitzumachen sofort begeistert, man musste sie nicht mehr überzeugen“, so Kalteis. Mit nur wenigen Vorgaben seitens der Lehrerin wurden die Schülerinnen und Schüler je nach Interesse in verschiedene Gruppen eingeteilt, nämlich Papier, Metall, Glas und Kunststoff. Nicole Kalteis stellte die Materialien zur Verfügung, der Umsetzung und Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt. So stellte eine Gruppe beispielsweise Kerzenständer aus Metall her, eine andere schöpfte Papier.

Siegerehrung für Juni anberaumt

„Die fachlichen Ziele des Projekts sind das Arbeiten in Kleingruppen, das Kennenlernen unterschiedlicher Werkstoffe, Information zum Thema Recycling und fächerübergreifendes Arbeiten“, sagt Kalteis. Ob sich die Arbeit auch abseits davon bezahlt machen wird, wird sich im Juni weisen. Die Siegerehrung der Sonderpreisträger ist für Anfang des Monats in Salzburg vorgesehen, jene der Hauptpreisträger für Ende des Monats.

Vergeben werden acht Hauptpreise in der Höhe von 1.500 Euro sowie 30 Sonderpreise zu je 500 Euro in Form von Gutscheinen für den Kauf von Materialien und Chemikalien. Außerdem bekam jede teilnehmende Schule beziehungsweise Klasse 1.000 Euro an Projekthilfe, welche freilich nicht zurückbezahlt werden muss.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.