Abfallverband sammelt Spenden für Ukraine

Helfen ist derzeit das Gebot der Stunde. Zahlreiche Initiativen auf privater oder öffentlicher Ebene sammeln aktuell Hilfsgüter für die Ukraine und deren vom Krieg geplagte Bevölkerung.

Beim Abfallwirtschaftsverband Schwechat (AWS) will man nun eine niederschwellige Möglichkeit zum Spenden bieten. „Es ist uns ein großes Anliegen, den Bürgern das Spenden so leicht wie möglich zu machen“, erklärt Obmann Roman Stachelberger. Hilfsgüter, wie Medikamente, Lebensmittel oder Hygieneartikel können zu den Öffnungszeiten bei allen Sammelzentren sowie im Re-Use-Shop der Volkshilfe am AWS-Stammsitz in Schwadorf abgegeben werden.

„Durch die Sammlung auf allen Sammelzentren ist es möglich, effizient und koordiniert die Spenden zusammenzutragen“, betont Stachelberger. AWS-Geschäftsführer Jürgen Maschl lobt in diesem Zusammenhang die Kooperation mit der Volkshilfe Wien, zu der die Spenden gebracht werden und die für die Weiterleitung in die Krisenregion sorgt.

„Auch stehen wir mit unserem Fuhrpark bereit“, ergänzt Maschl. Sollte ein Transportbedarf bestehen, würde der AWS Fahrzeuge aus seinem Fuhrpark inklusive Fahrer zur Verfügung stehen.

