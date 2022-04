Ärger über zugemüllte Sportanlage

Werbung

Bloß zwei Wochen nach der Eröffnung der Multisportanlage, die zuvor als Fläche für den Eislaufplatz genutzt wurde, kam es zu groben Verschmutzungen auf dem Sportplatz.

Betreiber Robert Munjak stieß auf umherliegende Flaschen und anderen Müll auf der Sportfläche und meldete dies der Gemeinde. „Es ist unverständlich, dass sich hier viele Personen Mühe geben, um der Bevölkerung eine Sportanlage anzubieten und schlussendlich wird dies nicht wertgeschätzt“, ist Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) verärgert.

Er vermutet, dass sich „hier eine Gruppe einen Spaß daraus gemacht, absichtlich unsere Sportanlage zu verschmutzen.“ Wer die Verunreinigung verursacht hat, ist noch unklar. Allerdings verfügt das Areal der Multisportanlage über eine Videoüberwachung, derzeit werden die Bilder ausgewertet.

Sollte eine Verschmutzung der Sportanlage in Zukunft öfter vorkommen, so behält sich die Gemeinde die Option vor, die Anlage nur zu geregelten Öffnungszeiten und mit einer Aufsichtsperson zur Verfügung zu stellen. „Wir appellieren an die Vernunft jeder einzelnen Person, das Areal mit Respekt zu benutzen. Wird der Müll nicht ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Mülltonnen entsorgt, so kann die Multisportanlage zukünftig nur noch unter Aufsicht geöffnet sein“, unterstreicht Ortschef Maschl.

Derzeit ist die Anlage in Schwadorf jederzeit kostenlos benutzbar, bis 22 Uhr ist das Areal auch beleuchtet.

