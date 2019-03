Der Weg zum Physiotherapeuten ist für viele Menschen nach einer Verletzung ein wichtiger Schritt einer erfolgreichen Rekonvaleszenz. Massagen und Übungen mit diversen Hilfsmitteln, wie Gymnastikbändern, gehören dann zum Alltag.

Nun gibt es in Schwadorf auch für Vierbeiner ein umfassendes Angebot in diese Richtung. Tierarzt Michael Nathaniel schloss vor kurzem den Universitätslehrgang zum ausgebildeten Physiotherapeuten für Hunde und Katzen ab. „Vor einigen Jahren hatte mein Hund diese Therapie nötig und ich habe eine Kollegin gefunden, die ihn behandelte. Dann habe auch ich diese Ausbildung gestartet“, erinnert sich der 53-Jährige zurück.

"Die Nachfrage ist groß"

„Es war ein spezielles Gefühl nun mit über 50 Jahren wieder einen Studienabschluss in den Händen zu halten.“ Mittlerweile bietet er in seiner Klinik in Schwadorf Lasertherapie, Massagen und Trainingseinheiten mit Bällen für die Vierbeiner an. Außerdem verfügt er über ein Unterwasserlaufband, das den Genesungsfortschritt bei Fußverletzungen verkürzen soll, aber auch für den Muskelaufbau von Lauf- und Rennhunden eingesetzt wird.

„Die Nachfrage ist groß und für Gäste, die es sich lieber gemütlich machen wollen, gibt es Ledersofa und WLAN-Zugang“, schmunzelt Nathaniel, der mittlerweile ein Abteil auf Alternativmedizin umbaut. Bei der sogenannten integrativen Medizin wird unter anderem Akupunktur angeboten.